Il produttore russo di veicoli militari sviluppa nuovo blindato leggero

"Abbiamo sviluppato e prodotto un prototipo sperimentale del nuovo veicolo blindato VPK-Strela che pesa 4,7 tonnellate, che è quasi due volte inferiore rispetto ai veicoli di tipo Tigr (circa 8 tonnellate).

Il mezzo è equipaggiato con una protezione balistica di secondo livello GTE 9.1.12.1 (il secondo livello significa che può resistere a colpi di fucili d'assalto AK-74, AKM e fucile di precisione SVD), la velocità massima in strada è fino a 155 chilometri all'ora", ha detto Krasovitsky.

Ha aggiunto che fino a oggi, i militari russi semplicemente non hanno mai avuto macchine del genere in servizio.

Inoltre ha affermato che la protezione antimine del nuovo mezzo è in grado di salvare la vita dell'equipaggio in un'esplosione equivalente a 2 kg di TNT, rispetto alla protezione del Tigr in grado di difendere da poco più di mezzo kg.

Lo Strela è stato progettato per il trasporto di personale e carichi, ma può anche essere utilizzata come veicolo di comando o veicolo di servizio da varie agenzie. Il veicolo può essere equipaggiato con vari sistemi d'arma e attrezzature speciali e ed è composto solo da componenti fabbricati in Russia.