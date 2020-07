Studio afferma che i pazienti COVID-19 perdono l'immunità al virus dopo tre mesi

Le persone che si sono riprese da COVID-19 potrebbero non rimanere immuni dal nuovo virus a lungo, secondo una nuova ricerca di scienziati britannici, suggerendo che le persone potrebbero contrarlo più di una volta e anche ripetutamente, anno dopo anno, come raffreddori e influenza, ha scritto The Guardian. Lo studio non è stato ancora sottoposto a revisione prima della sua pubblicazione ufficiale.

Gli esami del sangue esaminati al King's College di Londra hanno rivelato che mentre il 60% delle persone vantava la massima risposta di anticorpi "potenti" durante il picco della lotta contro l'infezione, circa tre settimane dopo la sua insorgenza, solo il 17% ha mantenuto gli stessi indici tre mesi dopo.

La ricerca è stata condotta su 90 pazienti e volontari operatori sanitari presso la fondazione NHS di Guy e St. Thomas.

"Le persone stanno producendo una ragionevole risposta di anticorpi al virus, ma si riduce in un breve periodo di tempo e, a seconda di quanto è alto il picco, ciò determina per quanto tempo rimangono gli anticorpi", ha osservato la dott.ssa Katie Doores, autrice principale del studiare al King's College di Londra.

Se gli anticorpi sono al centro della guerra globale contro il coronavirus, anche questa una predisposizione chiave nel lavoro in corso sui vaccini contro il coronavirus, i risultati indicano che le persone potrebbero essere nuovamente infettate da ondate stagionali e che i vaccini potrebbero non avere un effetto duraturo.

Lo studio ha scoperto che i livelli di anticorpi sono saliti alle stelle e sono rimasti più a lungo nei pazienti che avevano sintomi gravi mentre apparentemente producevano più anticorpi per combattere l'infezione.

Esistono altri quattro tipi di coronavirus in circolazione, che causano il raffreddore comune. "Una cosa che sappiamo di questi coronavirus è che le persone possono essere reinfettate abbastanza spesso", ha affermato il professor Stuart Neil, coautore dello studio. "Ciò che deve significare è che l'immunità protettiva che le persone generano non dura molto a lungo. Sembra che Sars-Cov-2, il virus che causa COVID-19, potrebbe anche seguire questo schema".

Come ha affermato il professor Jonathan Heeney, un virologo dell'Università di Cambridge, queste nuove scoperte, uniche nel loro genere sul campo, "hanno messo un altro chiodo nella bara del pericoloso concetto di immunità di gregge".

Le ricerche per una cura al coronavirus

Negli ultimi mesi, una serie di paesi ha intrapreso progetti di ricerca e sviluppo di vaccini a livello globale, con Russia, Stati Uniti, Cina, Germania e Regno Unito tra quelli che guidano lo sforzo.

La Russia ha ora avviato la fase finale del test di un vaccino COVID-19 su cui sta lavorando l'Istituto di ricerca scientifica di epidemiologia e microbiologia di Gamaleya insieme al Ministero della Difesa russo. I partecipanti agli studi clinici iniziati a metà giugno hanno mostrato una risposta immunitaria al vaccino contro il coronavirus, che promette di proteggere le persone dal virus per oltre due anni, secondo quanto affermato dal ministero.