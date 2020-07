Kate Middleton icona di stile e bellezza, è la principessa più amata del reame

Chi è la principessa più amata del reame? Kate Middleton ovviamente. Da fidanzata borghese del principe William con cui ha condiviso gli studi universitari, fino ad arrivare a Buckingam Palace come consorte ed entrare così a far parte della Famiglia Reale.

Una favola, un sogno? Intanto la principessa Middleton si comporta da brava moglie che non crea problemi alla corona britannica, a differenza di Meghan che tanto ha fatto che alla fine è riuscita nell’intento di sposare il principino Harry e di portarselo via in America.

Chi preferiscono gli inglesi?

La risposta alla domanda è scontata, la principessina più amata del reame e dai sui sudditi è lei Kate Middleton e su Meghan, che ai titoli nobiliari ha rinunciato, si cala il sipario.

Il sondaggio

Secondo il Daily Mail la duchessa di Cambridge è la più amata con il 35% dei voti, seguita dalla Regina Elisabetta II.

Della Middleton piace il suo essere disponibile per la famiglia, per la Famiglia Reale e per il popolo britannico.

Per la statistica, Meghan è al sesto posto dietro anche a William ed Harry e alla principessa Anna.