I medici residenti a Madrid si alzano: vogliono trasformare gli applausi in diritti

"Trasformare gli applausi in diritti", questo è l'obiettivo finale perseguito degli interni di medicina e infermieristica a Madrid, un gruppo che ha combattuto per tre anni per un accordo che migliora le loro condizioni di lavoro e salariali.

Sheila Justo, presidente del settore dei giovani medici dell'Associazione dei dottori e dei laureati di Madrid (Amyts), spiega che gli operatori sanitari interni hanno cercato dal 22 maggio di ottenere una risposta dal Ministero della Salute di Madrid sull'accordo collettivo che è sul tavolo e sulle affermazioni sorte nel mezzo della pandemia. Assicura che la ripetuta mancanza di risposta da parte delle autorità li ha costretti a prendere decisioni più drastiche, come lo sciopero indefinito.

"Siamo stati costretti perché le loro intenzioni negoziali non sono state viste in nessuna proposta tangibile e non ci hanno risposto. All'ultimo momento hanno detto che erano disposti a negoziare, ma vediamo che stanno cercando di allungare i tempi e provare a risolvere il conflitto senza nulla in cambio. Abbiamo sollevato questo conflitto perché abbiamo bisogno di ottenere risultati. Non ci aspettavamo che il conflitto sarebbe stato così, ma, infine, non ci hanno lasciato altra opzione", afferma Justo.

© Sputnik . La manifestazione dei medici a Madrid

Circa 4.600 professionisti della salute sono chiamati a questo sciopero indefinito che solleva tre esigenze centrali: rispettare le ore di riposo dopo i turni, migliorare gli stipendi e ottimizzare le condizioni di lavoro che, a detta loro, sono "precarie".

"L'interno subisce grandi pressioni. Ad esempio, con il riposo dopo i turni, è regolamentato che dopo 24 ore di lavoro il riposo è obbligatorio perché, in caso contrario, rappresenta un rischio per la sicurezza del paziente e la salute del professionista, ma a volte ci sono vincoli e pressioni che portano al mancato riposo perché c'è deficit di personale nei centri. Molte volte si è costretti prendersi un nuovo giorno di lavoro di sette o otto ore dopo un turno di 24 ore. Cosa genera questo? Bene, una grande stanchezza nel personale medico e infermieristico interno, il cui scopo della loro assunzione è la formazione e l'ottenimento del titolo di specialista. I medici in formazione non devono essere considerati parte di uno staff, che ha che essere adeguatamente dotati in modo che possano essere formati nel miglior modo possibile", afferma Justo.

A questa situazione si aggiungono gli stipendi bassi che, nel dettaglio, vanno da 1.000 a 1.200 euro. inoltre dopo la crisi del 2010 c'è stato un grosso taglio per tutti i medici e anche gli stipendi degli interni sono stati tagliati.

© Sputnik . Le manifestazioni dei medici a Madrid

Il ministero della Sanità chiede agli interni di annullare lo sciopero se vogliono riprendere i negoziati e sostengono che le richieste sono "totalmente inaccessibili".

Secondo gli interni il resto delle comunità autonome ha adottato dei miglioramenti con integrativi COVID in modo tale da non avere alcun danno economico o redistributivo, perché non è che hanno lavorato di meno, ma in modo diverso, mentre Madrid non lo ha fatto.

Justo assicura che i residenti apprezzano tutte le espressioni di affetto e riconoscimento, ma che ora, assicurano, è tempo che le autorità traducano quegli applausi in richieste concrete.

"Dalla cittadinanza siamo molto riconosciuti e questi applausi sono apprezzati. Ma, mentre la popolazione ci ha applaudito, le amministrazioni non si sono prese cura di noi, quindi chiediamo che questa gratitudine delle persone e anche le amministrazioni abbiano nei confronti dei professionisti che hanno dato tutto durante questa pandemia. Molti sono anche morti a causa della mancanza di adeguate misure di protezione, oltre 70 sono i decessi in Spagna a causa della mancanza di protezione" ha concluso Justo.