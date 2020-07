Politici norvegesi credono che il loro paese dovrebbe accogliere dissidenti da Hong Kong

Come hanno avvertito i ricercatori cinesi, la Norvegia rischia di far infuriare Pechino e deve fare i conti con una forte reazione se sceglie di procedere con le proposte del partito al potere di concedere asilo ai manifestanti di Hong Kong.

L'anziano politico conservatore Michael Tetzschner si è espresso a favore della concessione dell'asilo agli attivisti democratici di Hong Kong, che, a suo avviso, sono in pericolo a causa della controversa legge sulla sicurezza della Cina. Quest'ultimo ha suscitato molte critiche internazionali.

Secondo Tetzschner, il primo vicepresidente del comitato norvegese per gli affari esteri, la Norvegia deve assumere un tono più severo nei confronti della Cina e diventare un paradiso per gli attivisti democratici di Hong Kong.

"Insieme ad altri paesi, la Norvegia dovrebbe accettare intellettuali e attivisti democratici da Hong Kong che riceverebbero la residenza per motivi umanitari", ha detto Tetzschner al quotidiano Aftenposten.

"Non possiamo accettare tutti, ma possiamo cooperare con altri paesi nordici e, ad esempio, con l'UE su tale proposta", ha osato Tetzschner.

Christian Tybring-Gjedde, portavoce della politica estera del partito Nazionale Conservatore, ha appoggiato l'idea, ma solo sarà accompagnata da un taglio della stessa quantità dei rifugiati provenienti da altri paesi.

Hans Jørgen Gåsemyr, ricercatore sulla Cina presso l'Università di Bergen e l'Istituto norvegese per gli affari internazionali (NUPI) ha sottolineato che l'accettazione dei dissidenti di Hong Kong scatenerà forti reazioni dalla Cina.

"La Norvegia deve aspettarsi reazioni dalla Cina se si seguirà la linea che vuole Michael Tetzschner, ma non è un dato di fatto che la Cina reagirà", rifletté Gåsemyr.

La legge sulla sicurezza di Hong Kong

La legge sulla sicurezza di Hong Kong, approvata dal Congresso nazionale cinese alla fine di giugno, vieta le attività secessioniste, sovversive e terroristiche, nonché qualsiasi forma d'interferenza straniera a Hong Kong. Pechino ha costantemente affermato che i disordini pubblici in corso a Hong Kong sono il risultato d'interferenze straniere negli affari interni della Cina. Tuttavia, la legge è stata condannata dai politici occidentali, tra cui il Primo Ministro britannico Boris Johnson, che ha affermato che questo viola la Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984. Johnson ha affermato che il Regno Unito offrirà un percorso di cittadinanza per i residenti di Hong Kong e hanno condannato la legge cinese sulla sicurezza come una minaccia alla libertà della città.

Il segretario agli Esteri britannico Dominic Raab ha definito la legge un "passo grave e profondamente inquietante" e ha sottolineato che i titolari di passaporti nazionali britannici d'oltremare (circa 350.000 della popolazione di Hong Kong di circa 3 milioni) potranno richiedere la piena cittadinanza britannica dopo cinque anni nel Regno Unito e l'ottenimento dello status consolidato.

L'Unione europea ha sottolineato le sue "gravi preoccupazioni" per la legge sulla sicurezza nazionale della Cina e ha sottolineato che "rischia seriamente di minare l'alto grado di autonomia di Hong Kong e di avere un effetto dannoso sull'indipendenza della magistratura e sullo stato di diritto".

Le relazioni sino-norvegesi, che sono per lo più contrassegnate da un'efficace cooperazione economica, hanno subito una grave battuta d'arresto nel 2010 quando il Comitato Nobel norvegese nominato dal parlamento norvegese ha assegnato il premio all'attivista cinese incarcerato per i diritti umani, Liu Xiaobo. La Cina ha reagito fortemente e le relazioni tra due paesi sono peggiorate. Da allora, la Norvegia ha avuto difficoltà a riparare le relazioni con il suo principale partner economico.