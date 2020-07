Gp di Stiria, doppietta Mercedes e crisi nera Ferrari

Dura solo tre curve la gara delle Ferrari al Gp di Stiria: Charles Leclerc sperona Sebastian Vettel ed entrambe le monoposto del cavallino sono costrette al ritiro.

Dopo la gara il pilota monegasco ammette le colpe e si assume la responsabilità dell'accaduto:

"Non sono stato assolutamente bravo. Sono deluso da me. Oggi c'era l'opportunità di fare meglio, è tutta colpa mia. Prendo la respnsabilità e mi dispiace per il team che ha lavorato tanto per portare degli aggiornamenti in gara."

In testa gara solitaria di Lewis Hamilton. Il campione del mondo, scattato dalla pole, ottiene il primo successo della stagione davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas ed al pilota olandese della Red Bull Max Verstappen.

Questo il podio del Gran Premio di Stiria:

Lewis Hamilton Valtteri Bottas Max Verstappen

La classifica del mondiale di Formula 1

Dopo due gare al comando del mondiale piloti c'è il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas con 43 punti, davanti ad Hamilton con 37 e Lando Norris con 26.

Le prossime gare in calendario

La prossima gara del Campionato Mondiale di Formula è il Gran Premio d'Ungheria a Budapest, in calendario il 19 luglio. Nei giorni scorsi tuttavia da fonti interne al paddock, si era appreso che la gara ungherese potrebbe essere annullata a causa delle nuove restrizioni all'ingresso nel paese varate dalle autorità magiare.