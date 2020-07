Trump per la prima volta con una mascherina in pubblico - Video

In altre occasioni, il presidente degli Stati Uniti si era rifiutato di indossare una mascherina per difendersi dal rischio contagio da nuovo coronavirus.

Il presidente Trump è apparso in pubblico con una mascherina, mentre visitava il centro medico militare nazionale "Walter Reed". E' la prima volta dall'inizio dell'epidemia che si mostra alla stampa con un dispositivo di protezione anti-contagio. Le immagini sono apparse sul canale CNBC che ha ricordato come il POTUS abbia in altre occasioni rifiutato di utilizzarla.

​Nonostante i richiami dei democratici, ma anche dei membri del suo stesso partito, a mostrarsi con i dispositivi di protezione per dare "il buon esempio", Trump si era sinora rifiutato di apparire in pubblico con la mascherina. Ma la sua scelta non è stata dettata dalla contrarietà, avrebbe specificato il Tycoon,

"Non sono mai stato contrario all'utilizzo delle mascherine, ma credo che ci sia un luogo e momento appropriato per utilizzarle", avrebbe detto Trump prima della visita, secondo quanto riferisce il canale statunitense.

Nell'ospedale Trump si è riunito i militari feriti e i loro familiari. Inoltre ha incontrato il personale sanitario che sta curando i pazienti Covid-19. Tutti i membri della squadra che ha accompagnato il presidente, compresi i vertici militari, hanno indossato le mascherine.

"Penso che quando sei in un ospedale, soprattutto in quel particolare ambiente in cui parli con molti soldati e persone che sono appena uscite dalla sala operatoria, penso che sia una buona cosa indossare una maschera", ha detto Trump.

Da giorni gli Usa registrano cifre record di nuovi contagio da Sar-Cov2. Domenica sono stati accertati 62.653 positivi in più che elevano il totale a 3,29 milioni, mentre il numero dei decessi è di circa 137 mila, con oltre 720 persone morte nelle ultime 24 ore.