Caso Madeleine McCann, polizia portoghese setaccia tre pozzi nell'Algarve

Ci sono aggiornamenti nel caso della scomparsa della piccola Maddie McCann, con la polizia portoghese che ha ispezionato tre pozzi abbandonati nella regione dell'Algarve nell'ambito delle ricerche. Lo riferisce il The Guardian.

Tutti e tre i pozzi, il più grande dei quali di profondità pari a 13 metri, sono stati ispezionati da squadre di poliziotti e sommozzatori per un totale di otto ore di lavoro.

L'area battuta dai ricercatori dista appena 16 chilometri dal resort di Praia da Luz, dove Maddie scomparve il 3 maggio di 13 anni fa.

Essa si trova inoltre molto vicino alla spiaggia dove nel 2007 venne immortalato il camper di Christian Brueckner, il pedofilo pluripregiudicato tedesco accostato più volte al rapimento e all'uccisione della piccola Maddie, attualmente in carcere in Germania per altri reati.

Verso la metà del mese di giugno i pm tedeschi incaricati dell'indagine sul caso hanno infatti sciolto le riserve, scrivendo al padre e alla madre della piccola e annunciandone la morte.

Nei giorni immediatamente successivi Rogerio Alves, il legale della famiglia McCann in Portogallo, ha immediatamente iniziato a fare pressioni affinché gli investigatori tedeschi condividessero le informazioni in loro possesso oltre a rendere chiare le loro prossime mosse per risolvere il caso.

Alves ha inoltre accusato le forze di polizia coinvolte, britannica, portoghese e tedesca, di non aver collaborato le une con le altre e di essere state fin troppo poco trasparenti con la famiglia della bambina.

La scomparsa di Maddie McCann

Nel maggio 2007 Gerry e Kate McCann alloggiavano in un appartamento per vacanze a Praia da Luz, in Portogallo, con i loro tre figli.

La coppia era andata a cena con un gruppo di amici in un ristorante vicino, lasciando i loro tre figli addormentati nell'appartamento.

Una volta che la signora McCann era ritornata nell'appartamento verso le 22, scoprì che Madeleine era scomparsa.