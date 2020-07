Porto Rico in vendita, la proposta shock di Trump rivelata da un ex funzionario della Casa Bianca

Nel 2017 uragano Maria colpì Porto Rico, territorio non incorporato degli USA, provocando la morte di migliaia di persone. In quell'occasione il presidente Donald Trump pensò di mettere in vendita l'isola. A rivelarlo, dalle pagine del New York Times, è Elaine Duke, ex segretaria aggiunta della Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca.

"Le idee iniziali del presidente erano più simili a quelle di un uomo d'affari", spiega la Duke. "Possiamo esternalizzare l'elettricità? Possiamo vendere l'isola? o sai se possiamo disinvestire da questa attività?".

L'ex funzionario aggiunge che le richieste di Trump non sono mai state prese sul serio e non si è mai riscusso a riguardo. non è mai stato preso in seria considerazione o discussione.

Una delusione

Elaine Duke, repubblicana per tutta la vita, è stata segretaria della sicurezza nazionale per quattro mesi nel 2017. Tuttavia, spiega, l'esperienza alla Casa Bianca l'ha delusa. Come altri ex collaboratori del presidente del calibro di John Bolton, ha scritto un libro sul suo lavoro allo Studio Ovale, intitolato "The Room Where It Happened".

La Duke sottolinea come la risposta di Washington al disastro di Porto Rico, costato la vita a 3.000 persone, l'abbia demotivata, sia stato "una fonte di delusione".

L'ex funzionario assicura che prima che l'uragano colpisse Puerto Rico, aveva chiesto una dichiarazione di emergenza sul territorio, ma che l'allora direttore del bilancio di Trump, Mick Mulvaney, aveva rifiutato.

"Smetti di essere così emotiva, Elaine", le avrebbe detto Mulvaney, che ha negato di rilasciare dichiarazioni del genere.

Uno dei suoi ricordi più cari, racconta l'ex segretaria, è stato l'impegno nella distribuzione dell'acqua alle persone rimaste senza casa della città di Ponce, colpita dall'uragano.