Cartuccia di Super Mario Bros per NES venduta all'asta a 114.000 dollari

Si tratta del nuovo record di vendita per una singola cartuccia per il Nintendo Enternainment System.

Una cartuccia per NES di Super Mario Bros., uno dei titoli più evocativi dell'intera storia del videogioco, è stata venduta all'asta dalla Heritage Auctions per la cifra record di 114.000 dollari.

La cartuccia, come riferisce la rivista Verge, era stata tenuta dal proprietario in condizioni quasi ideali in una confezione sigillata.

Con questa transazione è stato battuto il precedente record, che apparteneva ad un'altra cartuccia dello stesso videogioco, venduta nel 2019 a 100.150 dollari.

Super Mario Bros. è la prima iterazione della celebre serie di Mario. Il gioco ha venduto oltre 40 milioni di copie in tutto il mondo, con la pubblicazione di numerosi sequel e trasformandosi in uno dei brand di maggior successo per la software house Nintendo.