Elon Musk supera Warren Buffet e entra al 7° posto tra i più ricchi al mondo

Continua l'ascesa di Elon Musk verso il vertice della lista degli uomini più ricchi del mondo. Con il balzo di questo venerdì del titolo Tesla, che ha ottenuto il 10,8%, la società ha raggiunto un valore di mercato di $ 286,5 miliardi. Di conseguenza, Musk, che possiede il 20,8% delle azioni di Tesla, ha guadagnato altri $ 6 miliardi scalando la classifica dei paperoni e scavalcando Warren Buffet, ad della Berkshire Hathaway.

Allo stesso tempo, Buffet, che ha manifestato l'intenzione di distribuire in beneficenza una grande parte della sua ricchezza, ha donato a imprese filantropiche le azioni della sua holding, per un valore di quasi 3 miliardi di dollari .

Alla fine di maggio, Tesla ha concesso a Musk stock options per $ 1,8 miliardi e ora la società è pronta a farlo di nuovo. In totale, il CEO potrebbe eventualmente guadagnare $ 20,3 miliardi in stock options nel corso di 10 anni con il suo pacchetto.

L'aumento del valore dei titoli Tesla segue il crollo del mercato automobilistico dovuto alla crisi da nuovo coronavirus, che ha provocato un collasso shock della domanda di automobili, a favore veicoli green.

Musk, che possiede anche l'azienda aerospaziale e la società di trasporti spaziali SpaceX., non riceve uno stipendio, ma riceve solo il pagamento dei rendimenti dei titoli posseduti.

Il rimborso completo di tutte e 12 come la maggior ricompensa mai percepita da un dirigente negli Usa, acquisendo potenzialmente fino a $ 55,8 miliardi supponendo che non siano state emesse ulteriori azioni.