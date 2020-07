Coronavirus, USA: ad Atlanta scontro tra sindaco e governatore sulla chiusura

In Georgia è scontro tra il governatore repubblicano dello stato Brian Kemp e il sindaco di Atlanta Keisha Lance Bottoms sulla chiusura per il contenimento della pandemia di Covid-19.

La prima cittadina, come riporta Forbes, ha intenzione di firmare un decreto per riportare la città alla Fase 1 per fare sì che i cittadini restino a casa a meno di spostamenti motivati da situazioni contingenti.

Una scelta osteggiata dal governatore, il quale ha definito la scelta "legalmente inapplicabile" e "confusa".

Il confronto tra le due figure politiche era già emerso mercoledì scorso, quando il sindaco Bottoms ha reso obbligatoria la mascherina nei luoghi pubblici, a differenza delle direttive del governatore Kemp, il quale ne aveva incoraggiato l'utilizzo senza tuttavia renderlo obbligatorio.

Atlanta è entrata nella Fase 2 alla fine di maggio, ma con la Georgia che ha registrato il record di casi di contagio nella giornata di venerdì, oltre 4.400 la città potrebbe prendere delle precauzioni extra per contenere la diffusione del Covid-19.