USA, Trump annuncia decreto per l'ottenimento della cittadinanza per i figli dei clandestini

In diretta a Telemundo il presidente americano ha promesso un decreto che prevedrà una roadmap per l'ottenimento della cittadinanza da parte dei figli di immigrati clandestini.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che firmerà un decreto rivoluzionario in tema di immigrazione entro la fine del mese prossimo.

La vera novità dello stesso sarà una road map per la cittadinanza dei figli degli immigrati clandestini, i cosiddetti 'dreamers'.

"Nelle prossime settimane firmerò un ordine esecutivo sull'immigrazione di cui molti non sanno nulla. Avete la vostra breaking news. Ho intenzione di firmare un decreto sull'immigrazione. Uno degli aspetti del decreto saranno i DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals, ndr), creeremo una road map che porta alla cittadinanza", sono state le parole di Trump in diretta a Telemundo.

Il DACA, o “rinvio per arrivi in età infantile” fu una politica di immigrazione americana che permetteva a taluni soggetti che fossero entrati nel paese come minori in maniera illegale e/o fossero rimasti nel paese illegalmente, di ricevere un'azione di rinvio dell'espulsione della durata di due anni, rinnovabile rendendoli anche idonei per un permesso di lavoro. era stato approvato nel 2012 dall'amministrazione Obama.

Nel 2017 il presidente Trump aveva deciso di tentare di far decadere il DACA, ma ciò gli è stato impedito da una sentenza della Corte Suprema.