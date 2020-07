Dispositivi Apple di tutto il mondo alle prese con problemi tecnici a causa di Facebook

Un gran numero di app di larga diffusione, tra cui Spotify, Pinterest e Tinder stanno causando crash e problemi tecnici su tutti i dispositivi Apple.

Nelle scorse ore sono infatti apparse tantissime segnalazioni di brusche chiusure delle app di social networking avviate su IPhone o Ipad in regime online. Al momento non sembra che i dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android siano stati interessati.

Le prime analisi, come riferisce il portale The Verge, suggerirebbero che a causare i crash sarebbe l'applicazione di Facebook.

Scendendo più nel dettaglio, responsabile del problema sarebbe il Facebook Software Development Kit (SDK), utilizzato da un gran numero di applicazioni per gestire il sistema di accesso.

Presa conoscenza della situazione, Facebook ha riferito di essere già al lavoro per trovare una soluzione a livello software e ha rilasciato un comunicato in merito:

"Siamo a conoscenza e stiamo analizzando l'aumento degli errori nel Software Development Kit di iOS, il quale causa il crash di alcune applicazioni", hanno spiegato da Facebook.

Non è la prima volta in cui il Software Development Kit di Facebook entra in conflitto con altre applicazioni: una situazione quasi identica si era verificata lo scorso 6 di maggio, quando diversi servizi erano stati interrotti per buona parte della giornata.