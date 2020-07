Maxi-operazione della polizia in Spagna: sequestrate quasi 8.000 piante di marijuana – Video

Un’organizzazione criminale di tre gruppi è stata sgominata dalle forze dell’ordine spagnole. Uno dei gruppi, composto da alcuni individui originari della Turchia, si occupava dell’importazione di eroina in Spagna, nonché dell’esportazione di hashish e marijuana in altri paesi europei sulla via del ritorno.

Questo gruppo si procurava i carichi di droga con l’ausilio di altri due gruppi. “Utilizzavano gli stessi percorsi e gli stessi camion o camper, simulando viaggi turistici”, spiega un comunicato della polizia.

In totale sono state eseguite 30 perquisizioni in case e magazzini in diverse regioni del paese. Le forze dell’ordine hanno sequestrato nel corso dell’operazione 7.862 piante e 110 chili di germogli di marijuana, altre sostanze stupefacenti, armi da fuoco, materiali per coltivare marijuana e quasi 130 mila euro in contanti. Sono state arrestate 46 persone.

All’operazione hanno partecipato più di 300 agenti: sulla propria pagina Twitter, la Polizia Nazionale della Spagna ha condiviso il video dell’operazione.

