Esplosione nella notte a Teheran: un intero distretto al buio

Le autorità iraniane non hanno ancora chiarito le ragioni dell'esplosione, per la quale non si escludono possibili sabotaggi da parte di Paesi stranieri.

Un esplosione si è verificata nel corso della notte nella parte occidentale di Teheran, come riferisce Reuters citando l'agenzia iraniana IRIB.

Al momento le autorità non hanno fornito alcuna spiegazione ufficiale sull'accaduto e non sono state registrate eventuali vittime, mentre i residenti hanno riferito di aver udito un forte boato nel cuore della notte.

A causa della forte deflagrazione un intero quartiere è rimasto privo di energia elettrica; non si esclude che si possa trattare di sabotaggi da parte di altri Paesi.

Con quella prodottasi oggi sono tre le esplosioni avvenute in Iran nel corso dell'ultima settimana: due persone sono rimaste uccise in seguito ad un incidente avvenuto martedì in una fabbrica nel sud di Teheran, mentre sempre nella capitale altri diciannove residenti hanno perso la vita a causa di una deflagrazione verificatasi in una clinica nel nord della città.

Inoltre, giovedì scorso un misterioso incendio si è propagato nella centrale nucleare di Natanz, a causa di un'altra esplosione.