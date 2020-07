L'Oms cede a Trump e annuncia una commissione indipendente per indagare sulla risposta al Covid-19

L'Oms istituirà una commissione d'inchiesta indipendente per indagare sulla risposta data alla pandemia di Covid-19 e sulla relativa reazione dei governi. La decisione segue l'annuncio eclatante dato da un membro del Congresso statunitense, della notificazione del presidente Usa Donald Trump del ritiro del Paese dall'organizzazione.

"Questo è il momento dell'autoriflessione", ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che ha ricordato come, nello scorso maggio, gli stati membri dell'OMS abbiano adottato all'unanimità una risoluzione presentata dall'Ue per una una valutazione della risposta globale alla pandemia, secondo quanto riferisce Reuters.

L'istituzione della commissione d'inchiesta appare come un cedimento alle forti critiche dell'amministrazione Trump, che ha negli scorsi mesi ha accusato l'OMS di essere “incentrato sulla Cina”, mentre il 7 luglio un parlamentare democratico ha scritto sui social che il Congresso degli Usa ha ricevuto formalmente la notifica di ritiro entro un anno dall'agenzia delle Nazione Unite. Gli Usa sono il Paese che più contribuisce ai finanziamenti dell'Oms.

A guidare il gruppo di esperti indipendenti sarà l'ex premier della Nuova Zelanda, Helen Clark, e l'ex leader liberiana, Ellen Johnson Sirleaf, che avrebbero già accettato l'incarico, secondo quanto ha riferito il presidente dell'Oms in una video conferenza con i 194 membri dell'organizzazione.

Le critiche degli Usa all'Oms

Nel mese di aprile il Senato americano ha istituito al suo interno una commissione per indagare sull'origine della pandemia di Covid-19 e sul ruolo di Cina e Oms. Tra le varie ipotesi prese in considerazione dalla commissione, anche quella della creazione del virus in laboratorio. In questo caso la commissione non ha escluso che l'Oms abbia avuto un ruolo nel tenere nascosto l'episodio.

Nel corso della pandemia il presidente Trump ha accusato l'Oms di essere condizionata dalla Cina e di aver informato in maniera tardiva e incompleta sull'evoluzione della malattia e delle cure, fornendo delle risposte inadeguate.