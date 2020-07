Danimarca lancia il passaporto Covid-19 per facilitare i viaggi all'estero

Il governo della Danimarca ha lanciato ufficialmente il nuovo passaporto Covid-19, che potrà essere scaricato da tutti i cittadini maggiorenni dal sito del Ministero della Salute pubblica.

Come riferisce l'emittente locale TV2 l'idea è quella di implementare l'uso di tale documento per facilitare e rendere più sicuri i viaggi all'estero.

Per ottenerlo, ogni cittadino danese dovrà fare domanda per sottoporsi ad un tampone sul sito coronaprover.dk e, qualora il risultato dello stesso sia negativo, per un periodo di sette giorni verrà data la possibilità di scaricare gratuitamente il certificato.

"In molti posti può essere necessario un documento che attesti la negatività al test sul Covid-19 e, con il nuovo passaporto Covid-19, abbiamo una risposta digitale per tutti i cittadini danesi che hanno bisogno di un'attestazione ufficiale per i loro viaggi", ha spiegato il ministro della Salute danese Magnus Heunicke.

Per i ragazzi di età non inferiore ai 15 anni sarà poi possibile richiedere i propri passaporti in piena autonomia mentre per i più giovani sarà necessaria l'intermediazione dei genitori.

A metà marzo Copenaghen ha chiuso i propri confini ai turisti per arginare la diffusione del Covid-19, per poi riaprirli a visitatori il cui Paese d'origine presenti un tasso di infettività inferiore ai 20 su 100.000 abitanti.

Fino ad oggi sono 13,000 i casi conclamati di Covid-19 in Danimarca, a fronte di un numero di vittime pari a 609.