'No comment' del ministero degli Esteri ceco sul caso Safronov

La portavoce del dicastero diplomatico di Praga Zuzana Stichova non ha commenti sul caso di Ivan Safronov, il consulente del capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, sospettato di aver consegnato materiale classificato di difesa ai servizi segreti della Repubblica Ceca.

"Non abbiamo commenti a riguardo. Le vostre domande devono essere indirizzate ai servizi segreti cechi", ha affermato la Stichova.

All'inizio della giornata anche il ministero degli Interni ceco e il ministero della Difesa ceco si sono rifiutati di commentare la vicenda.

Secondo l'avvocato di Safronov, l'ex giornalista è sospettato di legami con i servizi segreti cechi. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato che l'arresto sembra non essere legato al lavoro di Safronov come giornalista, e lo stesso ha detto Roscosmos, ovvero che l'arresto non era legato alla collaborazione con l'agenzia spaziale.

OSCE spera che arresto di Safronov non legato al lavoro giornalistico

Il rappresentante dell'OSCE sulla libertà dei media ha auspicato oggi che l'arresto del funzionario dell'agenzia spaziale russa Ivan Safronov non abbia alcun legame con il suo precedente lavoro di giornalista.

Martedì, un tribunale di Mosca ha ordinato due mesi di detenzione preventiva per Safronov, consigliere del capo di Roscosmos. Secondo l'avvocato di Safronov, gli investigatori accusano il suo cliente, che nega le accuse di alto tradimento nei suoi confronti, di aver trasmesso ai servizi speciali cechi informazioni sulla cooperazione di difesa della Russia con l'Africa e le attività militari della Russia in Medio Oriente. Si ritiene che gli Stati Uniti siano stati il ​​destinatario finale dei dati segreti.

La difesa ha fatto appello alla detenzione per due mesi d'Ivan Safronov, ha detto mercoledì l'avvocato Evgeny Smirnov.

"Oggi io e l'avvocato Ivan Pavlov abbiamo fatto appello contro la decisione del tribunale Lefortovo di Mosca", ha affermato Smirnov.