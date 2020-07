Barista di Starbucks scrive "ISIS" sulla tazza: donna musulmana denuncia Target Starbucks

Una donna musulmana ha denunciato Target dopo che la diciannovenne, che indossa l'hijab, si è sentita discriminata per le sue credenze religiose dopo aver visto al scritta "ISIS" (Stato islamico), gruppo terroristico radicale e violento - sulla sua tazza di caffè richiesto da Starbucks presso Target (la Target Corporation è un'azienda statunitense del settore della grande distribuzione).

"Mi sono sentita sminuita e umiliata quando l'ho visto", ha dichiarato Aisha alla CNN.

L'incidente è avvenuto presso una caffetteria della catena Starbucks presso il Target di Saint Paul-Midway.

La ragazza ha detto che dopo aver chiesto di parlare con il supervisore del barista, le sue richieste sono state respinte e che le è stato dato un nuovo drink e una carta regalo Starbucks da $25 prima di essere scortata fuori dagli agenti di sicurezza, secondo l'accusa. Il supervisore in particolare avrebbe detto ad Aishah che a volte si verificano errori con i nomi dei clienti.

Ora il Minnesota del Council on American-Islamic Relations (CAIR-MN), che ha presentato una denuncia al Dipartimento dei diritti umani del Minnesota lunedì, vuole che i due dipendenti di Starbucks vengano licenziati.

Starbucks non ha risposto alle richieste di chiarimento da parte della CNN, mentre Target ha affermato che sono "spiacenti per l'esperienza di questo ospite in il nostro negozio e ci siamo subito scusati con lei quando ha reso consapevoli i direttori del nostro negozio della situazione".

Secondo Target si tratta comunque di uno sfortunato errore, e che stanno lavorando per introdurre "formazione aggiuntiva" in modo che tali situazioni non si ripetano più.