Coronavirus in Russia: 700.792 contagi (+6.562), 10.667 decessi (+173), 472.511 guarigioni (+8.631)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 6.562 casi di COVID-19, 173 persone sono morte e 8.631 si sono riprese, secondo il Quartier generale operativo per la pandemia. L'aumento rimane al livello dello 0,9%, mentre il 27,6% dei pazienti non ha sintomi.

La maggior parte dei nuovi pazienti si trova nella capitale (621), San Pietroburgo (295) e nell'Okrug autonomo di Khanty-Mansiysk (268).

Inoltre, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 263 casi nella regione di Sverdlovsk, 240 nella regione di Irkutsk e 217 nella regione di Nizhny Novgorod.

Ieri erano stati registrati 6368 nuovi casi e 198 vittime. Fino ad ora in tutto il paese sono stati registrati 700.792 infetti, 472.511 guarigioni e 10.667 decessi.

Secondo le statistiche dell'OMS, nel mondo ci sono oltre 11,5 milioni di persone infette, oltre 535.000 sono morte. I primi tre paesi per contagi in tutto il mondo sono Stati Uniti, in Brasile, in India, mentre la Russia è al quarto posto