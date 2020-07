Nel tempo della pandemia coronavirus conviene avere la cittadinanza giapponese

Il Giappone è stato nuovamente riconosciuto come il Paese col passaporto più conveniente per viaggiare: con il passaporto giapponese si può entrare senza visto o col visto da formare in dogana in 191 Paesi. Alle spalle del Giappone troviamo Singapore (190 Paesi accessibili), Germania, Corea del Sud (189 Paesi ciascuno). I titolari di passaporto spagnolo e italiano possono entrare in 188 Paesi, gli austriaci in 187.

Si nota che la pandemia di coronavirus non si è ancora riflessa nella valutazione, poiché le restrizioni introdotte non sono correlate ad accordi formali sui viaggi senza visto. Tuttavia, secondo la compagnia, COVID-19 ha influenzato notevolmente la circolazione delle persone e il valore dei passaporti, alcuni dei quali ne escono "indeboliti".

Ad esempio, un passaporto americano occupa il 7° posto con la Gran Bretagna e la Svizzera, in quanto dà diritto all'entrata senza visto in 185 Paesi. Ma ora gli americani non possono entrare nell'Unione Europea per la mancata riapertura delle frontiere, quindi il passaporto americano perde temporaneamente 27 Paesi e scende al 26° posto, vicino al Messico. Per lo stesso motivo, anche il passaporto ucraino si è indebolito, mentre quello georgiano non ha perso posizioni.

Secondo Henley & Partners, la conservazione delle misure antiepidemiologiche porterà a una revisione dell'attrattività dei titoli di viaggio.

"I Paesi che hanno affrontato efficacemente la pandemia guideranno la classifica, e non è necessario che si tratti di Stati industrialmente forti", afferma Henley & Partners.

La posizione del passaporto russo nella classifica non è cambiata: occupa il 51° posto.

La valutazione si basa sull'indice di libera circolazione, che mostra in quanti altri Stati un cittadino di un determinato Paese può visitare senza visto o con procedura semplificata per ottenerlo.