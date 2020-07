Consulente del capo dell'agenzia spaziale russa nega accuse di alto tradimento

"Non ammetto la colpa", ha detto Safronov, mentre entrava in aula.

I giudici devono ora decidere se convalidare la custodia cautelare in attesa del completamento delle indagini.

Allo stesso tempo più di 10 persone che hanno manifestato sostegno a Safronov sono state arrestate vicino al quartier generale dei servizi segreti russi a Mosca, secondo il corrispondente di Sputnik.

In base alle notizie diffuse in precedenza, otto giornalisti erano stati fermati, inclusi quelli che lavoravano per il giornale Kommersant, l'agenzia di stampa Reuters e il portale Proekt. Tuttavia, in seguito, altre quattro persone sono state arrestate e caricate su una camionetta della polizia dopo aver improvvisamente mostrato cartelloni a sostegno di Safronov.

Gli agenti di polizia inviati sul posto affermano che la manifestazione non era stata autorizzata.

Safronov è stato arrestato nel corso della giornata di oggi. Roscosmos ha fatto sapere che l'arresto non è legato al lavoro svolto dal consulente nell'agenzia spaziale. Prima di Roscosmos, Safronov per 10 anni ha lavorato per i giornali russi Kommersant e Vedomosti, dove si occupava di argomenti relativi all'industria della difesa e spaziale. Secondo la casa editrice Kommersant, le accuse di alto tradimento contro Safronov sono assurde, in quanto è un "vero patriota".

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a sua volta ha affermato che l'arresto di Safronov non sembra essere legato alla sua attività di giornalista.