FSB russo ha arrestato un sostenitore di Daesh che pianificava un attentato terroristico

"Durante la tempestiva operazione investigativa del FSB, l'uomo è stato arrestato presso la sua residenza ad Astrakhan", ha detto il portavoce.

Secondo l'FSB, il giovane di 30 anni aveva giurato fedeltà a Daesh e progettava "un attacco armato contro edifici amministrativi".

L'FSB ha anche sequestrato armi, munizioni, granate e letteratura jihadista al giovane arrestato.

È stato aperto un procedimento penale in virtù di articoli relativi al terrorismo e alla partecipazione a un'organizzazione terroristica.

*Daesh (noto anche come IS / ISIS / ISIL / Stato islamico) è un gruppo terroristico bandito in Russia.