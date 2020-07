Scontro tra 2 treni in Repubblica Ceca: segnalate 3 vittime e decine di feriti

Sul posto sono intervenute 7 squadre di soccorso e 2 elicotteri. La tragedia si è verificata nella regione di Karlovy Vary sul tratto ferroviario Pernink-Karlovy Vary.

"Abbiamo inviato squadre sul luogo dell'incidente e fatto decollare due elicotteri", ha dichiarato Radek Hes, il portavoce della Protezione Civile regionale, citato dal sito Web Idnes.cz.

La circolazione dei treni è stata interrotta.

Uno dei treni stava viaggiando da Johangorgenstadt a Karlovy Vary, il secondo nella direzione opposta, ha comunicato il portavoce dell'Ispettorato delle Ferrovie Martin Drápal.

Inoltre Dràpal ha aggiunto che è stata aperta un'inchiesta per far luce sulle cause e le responsabilità della sciagura.

