Chi è "la donna più bella della terra" secondo Cristiano Ronaldo?

La fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ha condiviso un'allettante foto in bikini con i suoi 18,9 milioni di follower su Instagram per provocare una risposta strabiliante dal calciatore stellare. La foto raffigurava la madre della figlia di due anni di Ronaldo in un costume da bagno nero simile a una lingerie, in parte nascosto da onde blu, ed era sottotitolato in spagnolo "Questi sono gli occhietti che ho messo sull'amore della mia vita".

"La donna più bella del mondo", ha commentato Ronaldo, la reazione che ha presto ricevuto oltre 15.700 Mi piace.

Centinaia di persone si sono affrettate a lodare l'osservazione di apprezzamento del calciatore, sostenendo che non si aspettavano niente di meno dal loro "comandante", riferendosi al famoso soprannome di Ronaldo.

A differenza della sua ragazza, Ronaldo ha quasi 230 milioni di follower su Instagram, rendendolo l'atleta più seguito sulla piattaforma. Di recente il suo profilo Instagram ha dato uno dei maggiori guadagni, seguito da vicino dal capitano della squadra argentina, il suo famoso rivale del Pallone d'Oro Lionel Messi.

Ronaldo e Rodríguez sono insieme dal 2016 e hanno una figlia, Alana Martina, nata il 12 novembre 2017. L'attaccante della Juventus ha anche altri tre figli; i suoi gemelli Eva e Mateo sono nati da una madre surrogata l'8 giugno 2017. Prima d'incontrare Rodríguez, Ronaldo aveva avuto una relazione a lungo termine con la modella russa Irina Shayk, ma i due si sono lasciati nel 2015.