Coronavirus in Russia: 694.230 contagi (+6.368), 10.494 decessi (+198), 463.880 guarigioni (+9.551)

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 6368 casi di COVID-19 in Russia, 198 persone sono morte e 9.551 sono state dimesse dagli ospedali, secondo il Quartier generale operativo per combattere il coronavirus. La crescita dei nuovi casi è diminuita divenentanto pari allo 0,9%. Quasi il 30% dei malati non mostra sintomi clinici.

La maggior parte dei nuovi pazienti si trova a Mosca (629), Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (283) e San Pietroburgo (278).

Allo stesso tempo, nella capitale, il numero di nuovi casi in due settimane è diminuito di quasi il 42%.

Ieri erano stati segnalati 6611 nuovi pazienti e 135 vittime.

Complessivamente, dall'inizio della pandemia si sono ammalate 694.230 persone in tutto il paese, di cui 463.880 sono già guarite e 10.494 sono decedute.

Secondo le statistiche dell'OMS, ci sono oltre 11,3 milioni di persone infette nel mondo, e oltre 532.000 sono morte. I primi tre paesi per contagi in tutto il mondo sono Stati Uniti, in Brasile, in India, mentre la Russia è al quarto posto