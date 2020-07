Coronavirus, Harvard terrà le lezioni dell'anno prossimo online

L'anno accademico 2020-2021 presso l'Università di Harvard sarà tenuto in remoto ma sempre allo stesso prezzo, circa 50.000 dollari annui. Il campus a Cambridge in Massachussets riceverà il 40% degli studenti con priorità a quelli del primo anno e quelli che hanno difficoltà ad accedere alle lezioni in remoto.

Agli studenti verranno fatti test per il coronavirus ogni tre giorni e i positivi saranno messi in isolamento nella stessa struttura, fino a un massimo di 250 studenti.

La cosa più interessante è che il costo della retta annuale resterà sempre a 50.000 dollari nonostante una azione collettiva degli studenti che ha chiesto un rimborso collettivo di 5 milioni di dollari per le attività extracurricolari pagate e mai fatte a causa della pandemia.

Secondo quanto affermato dal preside "senza un vaccino" o un trattamento efficace "non abbiamo altra alternativa alle elezioni online".

Gli studenti all'interno del campus dovranno vivere e dormire in abitazioni separate con l'obbligo di indossare mascherine, inoltre l'università non sosterrà nessun evento collettivo fuori e dentro i limiti del campus.