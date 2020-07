L'Iran ringrazia la Russia per l'assistenza nella lotta contro il coronavirus

Teheran esprime la sua gratitudine a Mosca per gli aiuti russi nella lotta contro il coronavirus, ha dichiarato l'ambasciatore iraniano in Russia Kazem Jalali.

"Il popolo e le autorità russe hanno dimostrato di essere solidali con il popolo e il governo dell'Iran. Siamo grati per l'assistenza fornita nella lotta contro il coronavirus. Ringraziamo anche il presidente Putin per aver sollevato la questione della creazione di un "corridoio verde", attraverso cui sarà possibile fornirci di grano e cibo. Questo è davvero uno sguardo umano che si oppone all'arroganza. Grazie mille", ha detto Jalali in un'intervista con il canale Rossiya 24.

© Sputnik . Nina Zotina L'ambasciatore iraniano in Russia Kazem Jalali

Il numero totale di persone di contagiati in Iran dal 19 febbraio, quando le autorità hanno segnalato il primo caso di Covid-19, ha raggiunto quota 243.051, le vittime sono state 11.731, mentre 204.083 sono le persone che sono riuscite a guarire.

Ricordiamo che in precedenza la Russia ha fornito assistenza sanitaria e umanitaria anche all'Italia. I medici ed esperti militari russi delle truppe NBC (protezione nucleare, biologica e chimica) hanno operato a stretto contatto rispettando le disposizioni delle autorità italiane nella provincia di Bergamo, la zona della Lombardia e dell'Italia colpita più duramente dal coronavirus per numero di casi e vittime.