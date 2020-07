Truppe USA sono costate alla Germania oltre $ 1 miliardo in oltre 10 anni

In precedenza il presidente statunitense Donald Trump ha confermato i piani per ridurre il numero di truppe americane in Germania di circa la metà a 25.000.

La Germania ha speso circa 1 miliardo di euro ($ 1,1 miliardi) per il mantenimento delle truppe statunitensi negli ultimi dieci anni, secondo i dati del ministero delle Finanze.

Il ministero ha dichiarato in una risposta scritta a un'interrogazione di Brigitte Freihold, un legislatore del partito di Sinistra, che sono stati spesi 648,5 milioni di euro per contratti di costruzione e 333,9 milioni sono stati pagati in costi aggiuntivi, compresi quelli di risanamento dei danni provocati dalle truppe dagli Stati Uniti, secondo la rivista Spiegel.

In confronto, gli Stati Uniti hanno versato 7,2 miliardi di euro l'anno scorso nel mantenimento delle loro truppe in Germania, 16 volte più di quanto ha speso il paese ospitante. La pubblicazione ha aggiunto che le basi statunitensi hanno una grande presenza in piccole città tedesche, fornendo lavoro alla gente del posto.

