Danimarca sta valutando di rimandare a casa i rifugiati siriani, dopo annuncio "Damasco zona sicura"

Il ministro danese per l'integrazione Mattias Tesfaye ha sottolineato che quasi 100.000 rifugiati sono tornati in Siria dalle aree circostanti e che i siriani che vivono in Europa dovrebbero fare lo stesso.

Il ministro dell'Integrazione Mattias Tesfaye ha chiesto al Servizio immigrazione di rivedere il permesso di soggiorno per centinaia di persone della provincia siriana di Damasco basandosi sull'idea che la guerra nel paese è effettivamente finita e che non hanno più bisogno di protezione.

Nelle ultime settimane, il consiglio dei rifugiati è intervenuto in cinque casi, affermando che i siriani della zona di Damasco non hanno bisogno di protezione.

“L'anno scorso c'erano quasi 100.000 rifugiati che tornavano in Siria dalle aree circostanti. Penso sia giusto che anche le persone che vivono qui in Europa tornino a casa se non hanno bisogno di protezione ", ha dichiarato Mattias Tesfaye in una nota. "Quindi penso che sia naturale valutare i casi di Damasco."

Finora non è chiaro quanti casi siriani saranno rivalutati dal Servizio immigrazione danese. Il comunicato stampa del governo stima "con notevole incertezza" che potrebbero esserci circa 900 casi. La maggior parte di loro dovrebbe essere risolta quest'anno, ha detto il comunicato stampa.

Nel dicembre dello scorso anno, il comitato dei rifugiati ha confermato una decisione del Servizio immigrazione sulle condizioni nella provincia di Damasco. Il Consiglio per i rifugiati ha stabilito che le condizioni nella provincia non erano più così gravi che esisteva una base per il rilascio o l'estensione dei permessi di soggiorno temporanei.

Secondo la legge danese, un permesso di soggiorno è concesso a fini di residenza temporanea se la persona che ha presentato domanda di asilo è esposta alla pena di morte o rischia di subire torture o punizioni disumane o degradanti.

L'anno scorso, dalla Danimarca sono emigrati più siriani di quanti ne sono immigrati. 886 siriani hanno lasciato la Danimarca mentre 563 si sono trasferiti. In parte, ciò è dovuto a una nuova legge danese sul rimpatrio che incoraggia gli immigrati a tornare nei loro paesi di origine.

Tuttavia, il piano ha scatenato reazioni polarizzanti. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sottolineato che non vi erano prospettive di una soluzione pacifica al conflitto di lunga data in Siria.

"A meno che la situazione in Siria non sia significativamente migliorata in termini di protezione della popolazione, l'UNHCR chiede agli stati che hanno ricevuto rifugiati siriani - compresa la Danimarca - di continuare la loro protezione", ha detto la portavoce dell'UNHCR Elisabeth Arnsdorf Haslund.

Il Partito Social Liberale ha esortato il governo ad ascoltare le raccomandazioni dell'UNHCR. Il portavoce Andreas Steenberg ha anche sottolineato che la Danimarca non ha alcun accordo di rimpatrio con la Siria, motivo per cui il rimpatrio dei rifugiati implicherebbe la cooperazione con Bashar Assad e il suo governo, cosa che Copenaghen ha evitato di fare.

Il Partito popolare danese conservatore nazionale, al contrario, vede la decisione come simbolica e non ha scrupoli a cooperare con Assad.

In totale, ci sono oltre 40.000 siriani che vivono in Danimarca, una nazione di 5,8 milioni di abitanti.