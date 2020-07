Coronavirus in Russia: 687.862 contagi (+6.611), 10.296 decessi (+135), 454.329 guarigioni (+3.579)

Nelle ultime 24 ore in Russia sono stati registrati 6.611 nuovi casi di COVID-19, 135 persone sono morte, 3.579 sono state dimesse, secondo quanto riferito dalla sede operativa.

I nuovi pazienti sono stati registrati soprattutto a Mosca (685), nella regione di Mosca (292) e Khanty-Mansi Autonomous Okrug (289). Nella capitale si registra il tasso di crescita più basso (0,3%). Sono stati rilevati anche 280 infetti a San Pietroburgo, 270 nella regione di Sverdlovsk, 239 nelle regioni di Irkutsk.

Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 6736 nuovi pazienti e 134 vittime. In totale, sono 687.862 casi di COVID-19 registrati in tutto il paese, di cui 454.329 persone sono già guarite e 10.296 sono morte.

Secondo le statistiche dell'OMS, nel mondo ci sono oltre 11 milioni di infetti, oltre 528.000 sono morti. I primi tre paesi per contagi in tutto il mondo sono Stati Uniti, in Brasile, in India, mentre la Russia è al quarto posto.