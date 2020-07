Tesla a caccia di produttori di batterie: LG Chem risponde presente

Elon Musk ha bisogno di batterie per le sue Tesla ed è alla ricerca di produttori che possano fornirgli l'autonomia necessaria per le sue auto elettriche.

Tesla ha bisogno di batterie per alimentare le sue auto, anche se delle volte hanno dei comportamenti davvero strani quando si tratta di guida autonoma.

Ad ogni modo Tesla si è messa in contatto con tutte le imprese che producono batterie in ogni parte del mondo e LG Chem ha risposto presente. La società facente parte del gruppo coreano LG ha deciso di convertire una sua fabbrica in Corea del Sud nella produzione delle agognate batterie.

La società di Elon Musk prevede di aumentare sensibilmente l’uso di batterie nei prossimi anni ed ha bisogno di aziende che gliele produca.

Anche Panasonic ha risposto alla chiamata, nonostante le fibrillazioni con Tesla perché la società nipponica non aveva mantenuto le promesse sui tempi di consegna delle batterie richieste dalla società statunitense dell’automotive.

Produrre batterie Made in Tesla

Elon Musk spera presto di potersele produrre in casa le batterie e di essere così autonomo rispetto a produttori tersi.

Certo la scelta ha creato non pochi malumori tra i partner, ovviamente, ma Musk punta all’autonomia e anche se per ora non vi è riuscito, potrebbe raggiungere l’obiettivo ben presto.