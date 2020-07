Due morti e otto feriti dopo dopo sparatoria in Carolina del Sud - Video

Il vicesceriffo della contea di Greenville ha notato delle "violazioni" nel club prima delle 2 del mattino e aveva chiesto supporto a causa "dell'esplosione di colpi di armi da fuoco all'interno dell'edificio", secondo il tenente Jimmy Bolt.

I rapporti iniziali suggerivano che 12 persone fossero state ferite, ma l'ufficio dello sceriffo in seguito le cifre riviste, affermando che 2 persone sono decedute e altre 8 sono rimaste ferite.

Secondo AP, la pagina Facebook della lounge aveva pubblicizzato un'esibizione di trap rap di Foogiano il 4 luglio, ma non è ancora chiaro se gli spari si siano verificati durante l'evento.

La notizia arriva dopo una serie di sparatorie mortali in tutto il sud degli Stati Uniti.

Sabato, un uomo è stato ucciso e altri tre feriti in una sparatoria in una discoteca del Mississippi, e il giorno prima un bambino è stato ucciso a colpi di arma da fuoco e altri tre sono stati ricoverati in ospedale dopo una sparatoria in un centro commerciale in Alabama.