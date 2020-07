Coronavirus in Russia: 681.251 contagi (+6.736), 10.161 decessi (+134), 450.750 guarigioni (+3.800)

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati identificati 6736 pazienti di COVID-19, secondo quanto riferito dal quartier generale operativo per combattere la diffusione del coronavirus.

Nuovi casi di infezione sono stati registrati in 84 regioni, con la città di Mosca in testa (650). Segue la regione di Mosca (287), San Pietroburgo (275), il distretto amministrativo di Khanty-Mansiysk (272) e la regione di Sverdlovsk (266). Le regioni con meno casi sono la Crimea (11 casi), Sebastopoli (sei infetti) e la Regione autonoma ebraica (tre casi). L'unica regione in cui non sono stati identificati nuovi casi è stata la Chukotka.

Tra i nuovi pazienti, 2005 (29,8% del numero totale di casi rilevati), non hanno mostrato manifestazioni cliniche di COVID-19.

Nelle ultime 24 ore sono morte 134 persone, oltre 3.800 sono state dimesse dagli ospedali.

In totale, durante la pandemia in Russia, è stato rilevato il coronavirus in 681.251 persone, di cui 10.161 sono decedute e 450.750 sono state curate.

Secondo le statistiche della John Hopkins University, ci sono 11,279,465 di persone infette nel mondo e 531,056 sono morte.