Dichiarazione della Corea del Nord, "non abbiamo bisogno del dialogo con gli Usa"

La Corea del Nord non ha alcun interesse a riavviare i negoziati con Washington in un momento di attuali tensioni fra i due Paesi. Lo ha detto un alto diplomatico di Pyongyang.

In una dichiarazione pubblicata sull'Agenzia nazionale di stato coreana (KCNA), il primo vice ministro degli Affari Esteri, Choe Son Hui, ha dichiarato escluso la possibilità di ripresa del dialogo tra Nord Corea e Usa.

"Questo è un momento molto delicato in cui anche il minimo errore di valutazione o passo falso comporterebbe conseguenze fatali e irrevocabili. Non possiamo che restare scioccati davanti al summit che si terrà indifferentemente dalla situazione attuale delle relazioni DPRK-USA", ha detto la diplomatica riferendosi all'incontro tra il sottosegretario di Stato americano Stephen Biegun e le autorità di Seul, che si terrà la prossima settimana, per discutere dello stato dei negoziati.

Per la diplomatica i colloqui sono "strumento" che Washington utilizza per gestire la propria crisi interna, mentre l'idea di rinnovare la Repubblica democratica popolare della Corea del Nord prima delle elezioni presidenziali Usa, non è che "un sogno politico irrealizzabile".

"Non abbiamo bisogno di incontrarci faccia a faccia per sapere che quello degli Usa è un superficiale trucco per avvicinarci, in quanto non hanno né intenzione né la volontà di tornare al tavolo", ha aggiunto Choe nella dichiarazione.

La missiva nordcoreana ribadisce il no alla possibilità di una riapertura dei negoziati, a causa della "politica ostile" degli Stati Uniti e del mancato rispetto degli accordi stipulati nei vertici precedenti.

La Corea del Nord e gli Usa hanno avviato nel 2018 dei colloqui per la denuclearizzazione. Il leader del paese Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno espresso il loro impegno per la denuclearizzazione della penisola coreana durante i colloqui a Singapore nel giugno 2018.

Le negoziazioni sono fallite dinnanzi ai disaccordi sorti in merito alla tempistica sulla riduzione delle sanzioni imposte dagli Usa su Pyongyang.