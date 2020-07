Gp d'Austria, la pole va a Bottas. Male le Ferrari

Sul circuito di Spielberg in Austria sono andate in scena le prime qualifiche del Mondiale di Formula 1 edizione 2020.

Prima fila tutta Mercedes sul circuito di Spielberg: Valtteri Bottas ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche, davanti al compagno di squadra e campione del mondo in carica Lewis Hamilton.

In seconda fila ci sono la Red Bull di Max Verstappen e la Mc Laren di Lando Norris.

Male la Ferrari: Sebastian Vettel è stato eliminato nella Q2 con l'11° tempo, mentre Charles Leclerc partirà dalla settima posizione.

Il via del Gran Premio d'Austria verrà dato alle 15:10 di domenica 4 luglio. In totale sono previsti 71 giri per una distanza di 306,452 km.

Nel 2019 il successo andò a Max Verstappen su Red Bull, davanti al ferrarista Charles Leclerc ed al pilota Mercedes Valtteri Bottas.

Il Mondiale 2020

Il Gp d'Austria è la prova di apertura del campionato mondiale 2020 di Formula 1. Al momento in calendario ci sono altre 7 gare in sei paesi, compreso il Gp d'Italia a Monza.