Francia, Macron nomina Jean Castex primo ministro

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha nominato primo ministro Jean Castex, poche ore dopo le dimissioni di Édouard Philippe, rassegnate venerdì mattina.

Jean Castex, 55 anni e membro del partito conservatore Las Republicains, è un funzionario di lungo corso che ha coperto alti incarichi di responsabilità. E' stato sindaco di Prades, vice-segretario generale della presidenza con Sarkozy e a inizio aprile è stato incaricato di coordinare la fase finale dell'emergenza covid-19, con l'alleggerimento delle restrizioni agli spostamenti.

Come primo ministro avrà in compito di risollevare l'economia francese, colpita duramente dall'epidemia da nuovo coronavirus e le misure di lockdown.

Le dimissioni di Philippe

Édouard Philippe ha presentato le dimissioni dalla carica di premier francese venerdì mattina. Le dimissioni sono arrivate in seguito alle dichiarazioni di Emanuel Macron, il quale aveva annunciato una "nuova squadra" per percorrere un "nuovo cammino" politico per l'ultima parte del suo mandato presidenziale.