Coronavirus in Russia: 667.883 contagi (+6.718), 9.859 decessi (+176), 437.893 guarigioni (+8.915)

I nuovi contagi registrati nella giornata di ieri in Russia sono stati 6.718.

Il totale delle infezioni da coronavirus da inizio pandemia in Russia ora ammonta a 667.883, secondo i dati riferiti alla stampa stamane dal Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

“Nelle ultime 24 ore i casi accertati di contagio da COVID-19 in Russia sono stati 6.718. Di questi 2.182, pari al 32,5%, risultano privi di manifestazioni cliniche (asintomatici)”, ha comunicato il Centro a Mosca.

Nel bollettino si aggiunge che il totale dei casi accertati da inizio crisi ora ammonta a 667.883 con un incremento giornaliero limitato al +1% netto.

Nelle ultime 24 ore le guarigioni accertate sono state 8.915, per un totale di 437.893 guariti da inizio focolaio nella Federazione. I morti sono stati 176, per un totale di 9.859 decessi per causa o concausa coronavirus da inizio crisi.