Francia, si dimette il premier Édouard Philippe

L'Eliseo ha annunciato in un comunicato che il primo ministro ha rassegnato le proprie dimissioni, che sono state accettate dal capo dello stato Emmanuel Macron.

"Édouard Philippe ha presentato oggi le dimissioni dal governo al presidente della Repubblica, che le ha accettate. Ha assicurato, insieme agli altri membri del governo, che si occuperà degli affari correnti fino alla nomina del nuovo esecutivo", si legge nel comunicato della presidenza.

La nomina del nuovo premier avverrà "nelle prossime ore", ha inoltre fatto sapere l'Eliseo.

Le dimissioni del governo Philippe

Le dimissioni dell'attuale esecutivo sono arrivate in seguito alle dichiarazioni di Emanuel Macron, il quale aveva annunciato una "nuova squadra" per percorrere un "nuovo cammino" politico per l'ultima parte del suo mandato presidenziale.

Già da tempo in Francia era stata ventilata l'ipotesi di un rimpasto a livello governativo, specialmente in seguito alle scorse municipali.