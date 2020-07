Iran, incidente nel sito nucleare di Natanz: esclusa fuoriuscita di sostanze radioattive

L'incidente è avvenuto nella mattinata di giovedì, come riferisce l'Organizzazione per l'energia atomica iraniana.

Nel complesso nucleare di Natanz, nella parte centrale dell'Iran, si è verificato un incidente in un deposito in costruzione all'aperto.

A riferirlo, come riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, è l'Organizzazione per l'energia atomica iraniana.

Il portavoce di quest'ultima, Behrouz Kamalvandi, ha reso noto che ad ora non sono state registrate vittime e che non c'è alcun pericolo di fuoriuscita di materiale radioattivo in quanto il sito era inattivo.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito alla natura dell'incidente e le autorità di Teheran sono intenzionate ad avviare un'inchiesta per far luce sull'accaduto.

L'impianto nucleare di Natanz, che si trova a circa 30 chilometri in direzione nord-nordovest dalla cittadina in prossimità di una delle autostrade principali, è ritenuto essere il principale centro per l'arricchimento dell'uranio dell'Iran e si stima che esso ospiti circa 3800 centrifughe.