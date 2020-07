Myanmar, oltre 100 morti nella frana di una miniera di giada - Video

Oltre 100 minatori sono morti in Myanmar, nella mattina di giovedì 2 luglio, a causa di una frana che ha colpito una miniera di giada situata nello stato di Kachin, a nord del Paese, al confine con la Cina. I vigili del fuoco, intervenuti sul luogo del disastro, hanno estratto i corpi di 113 lavoratori.

"I minatori sono stati investiti da un'ondata di fango che ha invaso la miniera dopo le forti piogge. Le operazioni di ricerca e di riscatto dei dispersi sono ancora in corso", ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Myanmar. In un primo bilancio, erano state accertati 50 morti e 200 dispersi. Si cerca ancora oltre un centinaio di minatori. Non è ancora noto il numero esatto delle vittime.

Le autorità hanno riferito che lo smottamento è avvenuto a causa delle forti piogge. La regione è stata il centro dell'industria di giada per secoli e rifornisce il 72% dell'offerta globale di giada di alta qualità.