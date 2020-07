Weinstein, 19 milioni di dollari come accordo per le vittime

Harvey Weinstein e il consiglio di amministrazione della sua ex casa di produzione hanno raggiunto l'accordo sul risarcimento per le vittime di violenza sessuale dell'ex produttore cinematografico.

L'accordo di 19 milioni di dollari come risarcimento per le vittime di Harvey Weinstein è stato annunciato dai procuratori generali di New York, Letitia James, e di Chicago, Elizabeth A. Fegan. Se sarà approvato dai giudici federali, tutte le partecipanti alla class action potranno chiedere risarcimenti tra i 7.500 e i 750mila dollari.

"Harvey Weinstein e la società Weinstein hanno fallito i loro dipendenti di sesso femminile. Dopo tutte le molestie, minacce, e la discriminazione, le loro vittime stanno finalmente ricevendo un po' di giustizia" ha affermato Letitia James.

Secondo quanto riporta Cnn, verrà creato e distribuito un fondo di risarcimento delle vittime di 18.875.000 dollari tra "donne che hanno sperimentato un ambiente di lavoro ostile, molestie sessuali e discriminazione basata sul genere mentre lavorano presso la Weinstein Company, nonché abusi sessuali da parte di Harvey Weinstein", ha detto l'Ufficio del Procuratore generale.

Come parte dell'accordo, le vittime saranno liberate anche da accordi di riservatezza, non divulgazione o non denigrazione con la società Weinstein o con uno qualsiasi degli ex rappresentanti della società relativi a qualsiasi cattiva condotta sessuale da parte di Weinstein. Ora quest'ultime saranno libere di raccontare le loro storie senza paura di retribuzione, hanno detto i pubblici ministeri.

"Questo accordo è una vittoria per ogni donna che ha subito molestie sessuali, discriminazione, intimidazione, o ritorsioni da parte del suo datore di lavoro" ha dichiarato Letitia James.

La risposta delle vittime: si tratta di un accordo ingiusto

Douglas H. Wigdor e Kevin Mintzer, avvocati di molte delle presunte vittime di Harvey Weinstein, hanno dichiarato di non accettare l'accordo e lo considerano profondamente ingiusto per diversi motivi, incluso il fatto che Weinsten non accetta la responsabilità delle sue azioni.

"L'insediamento proposto è una completa svendita dei sopravvissuti di Weinstein e siamo sorpresi che il Procuratore generale possa in qualche modo vantarsi di una proposta che fallisce su così tanti livelli diversi. Siamo completamente sbalorditi dal fatto che il Procuratore generale si ritenga vittorioso per questa proposta ingiusta e iniqua, e per conto dei nostri clienti, ci opporremo vigorosamente in tribunale" hanno dichiarato gli avvocati delle vittime.

L'11 marzo, Weinstein è stato condannato per stupro di terzo grado e violenza sessuale di primo grado e ora sta scontando una pena detentiva di 23 frasi presso il Wende Correctional Facility, dove è stato rinchiuso temporaneamente in attesa di un'ulteriore valutazione su quale struttura carceraria avrebbe soddisfatto le sue esigenze di salute.