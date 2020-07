In USA precipita un caccia F-16: morto il pilota

“Un F-16 CM Fighting Falcon dell’aeronautica militare degli Stati Uniti assegnato al 20th Fighter Wing della base aerea Shaw si è schiantato verso le ore 23.30 (ora italiana 5.30) il 30 giugno 2020 alla base. Al momento dell'incidente l'aereo era in missione di addestramento di routine con un pilota a bordo”, ha riferito la pagina Facebook della base aerea.

In seguito, il comandante del 20th Fighter Wing Larry Sullivan ha affermato che il pilota che era a bordo del caccia è deceduto. Il nome del pilota non è stato rivelato. Al momento non sono state rilasciate informazioni sui motivi dell’incidente.

Un’incidente simile è accaduto lo scorso mese nelle coste britanniche, dove un caccia F-15 dell'esercito statunitense è precipitato durante una missione di addestramento. Sul luogo erano scattate le operazioni di ricerca del pilota ed in seguito è stato trovato il suo corpo privo di vita.