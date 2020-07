Libia, le tribù trasferiscono il controllo dei siti petroliferi all'LNA e al Parlamento

Le tribù libiche hanno trasferito il controllo sui siti petroliferi e i porti di raffinazione al parlamento di Tobruk e all'Esercito Nazionale Libico (LNA) guidato dal maresciallo Khalifa Haftar.

A riferirlo a Sputnik è il vicepresidente del Consiglio supremo degli sceicchi, che appoggia il LNA, e anziano rappresentante delle tribù as-Senussi al-Khaliq:

"Lunedì abbiamo trasferito il controllo dei pozzi petroliferi e dei porti sotto la responsabilità del parlamento (presieduto da Aguila Saleh, ndr).

Al-Khaliq ha quindi ricordato che le tribù hanno tenuto fermi i lavori in questi siti per prevenire il loro sfruttamento ai fini del finanziamento "del terrorismo e dei gruppi armati, quando le risorse libiche vengono spese per le armi e per assoldare dei mercenari che uccidono i libici".

Il presidente del Consiglio supremo degli sceicchi ha quindi ricordato che il controllo dei siti petroliferi viene trasferito all'LNA a condizione che vengano rispettate le richieste delle tribù e che in caso contrario si procederà ad un nuovo blocco.

In questo senso, al-Khaliq ha presentato cinque condizioni:

l'apertura di un conto bancario per il trasferimento di introiti petroliferi e che sarà controllato da un fondo sovrano senza la partecipazione della Compagnia petrolifera nazionale libica (NOS) e della Banca Centrale Libica

una giusta redistribuzione degli introiti tra le tre regioni della Libia, la Tripolitania, la Cirenaica e Fezzan

il cambio al vertice del consiglio direttivo del NOS e della Banca Centrale a Tripoli

la cessazione delle ostilità

la formazione di un nuovo governo

Le tribù libiche

Le tribù libiche sono una delle tre maggiori forze politiche del Paese insieme al governo occidentale di Tripoli e a quello orientale di Tobruk/Bengazi. Esse sostengono il maresciallo Khalifa Haftar, comandante in capo dell'LNA.

I maggiori siti petroliferi libici passano continuamente di mano dalle forze di Tripoli a quelle di Haftar.

Lunedì il presidente al-Khaliq aveva riferito a Sputnik che l'LNA e le tribù avevano posto sotto controllo i siti petroliferi e i porti situati nella parte orientale e sudoccidentale del Paese.

Il controllo dei siti petroliferi

Lo scorso venerdì il capo ufficio stampa della Guardia di difesa dei siti petroliferi Ibrahim al-Faidi aveva reso noto che le forze dell'LNA, coadiuvate dall'aviazione, avevano dato il via alla cosiddetta "mezzaluna petrolifera", con delle pattuglie concentrate nelle zone petrolifere situate sulle coste libiche e nella parte orientale del Paese da Tobruk a As Sadr.

Lo scopo di tali pattuglie è quello di garantire la sicurezza dei siti petroliferi dagli attacchi dei gruppi armati. Al-Faidi ha quindi sottolineato che tali operazioni non interferiranno in alcun modo nel lavoro delle compagnie impegnate nei lavori di estrazione e raffinazione petrolifera.

LA GUERRA IN LIBIA

Dopo il rovesciamento e l'assassinio del leader libico Muammar Gheddafi nel 2011, la Libia ha praticamente smesso di funzionare come un singolo stato. Ora nel paese ci sono due governi: il parlamento eletto dal popolo si trova a est e a ovest, nella capitale Tripoli, il Governo di Accordo Nazionale, formato con il sostegno delle Nazioni Unite e dell'Unione europea.

Le autorità della parte orientale del paese operano indipendentemente da Tripoli e cooperano con l'esercito del maresciallo Khalifa Haftar.