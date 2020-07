Coronavirus in Russia: 654.405 contagi (+6.556), 9.536 decessi (+216), 422.931 guarigioni (+10.281)

Il totale dei contagi registrati in tutta la Federazione da inizio crisi ha superato quota 650.000, riferisce il Centro per la lotta al coronavirus.

In Russia nella giornata di ieri sono stati registrati 6.556 nuovi casi di contagio da coronavirus, ha comunicato stamane ai giornalisti il Centro per la lotta al coronavirus nel consueto bollettino per la stampa.

"Nelle ultime 24 ore in Russia, sono stati rilevati 6.556 casi confermati di una nuova infezione da coronavirus COVID-19 in 83 regioni, dei quali 2091 (31,9%) senza manifestazioni cliniche", si legge nel rapporto.

Si aggiunge che in totale durante la pandemia nel Paese sono stati registrati 654.405 casi (+ 1,0%) d'infezione da coronavirus in 83 regioni.

Il rapporto continua indicando che 10.281 persone sono state dimesse dagli ospedali per un totale di 422.931 guariti dall'inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore il totale dei decessi nella Federazione è stato di 216. Ora il totale dei morti per causa o concausa COVID-19 è di 9.536.