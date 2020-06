Il panda maschio dello zoo di Mosca inizia a mostrare interesse verso la femmina

Ding Ding e Ru Yi, due panda giganti, sono arrivati ​​dalla Cina allo zoo di Mosca poco più di un anno fa e hanno già i loro orari per il pasto, il riposo e l'addestramento.

"Ru Yi si avvicina alla porta che lo separa da Ding Ding sempre più spesso per annusare il suo profumo. Sta mostrando un evidente interesse verso la sua coinquilina", ha detto lo staff che li accudisce.

Le personalità dei due animali differiscono notevolmente: dopo aver ricevuto un nuovo giocattolo, Ding Ding lo studia attentamente, mentre Ru Yi ci gioca solo cinque minuti per poi iniziare a dedicarsi ad altro.

Per i panda, ogni giorno vengono organizzate sessioni di addestramento al fine di esaminarne la salute senza applicare l'anestesia.

"L'addestramento quotidiano consente di stabilire la fiducia: i panda si abituano a certe manipolazioni, le percepiscono come un lavoro piacevole, per il quale ricevono qualcosa di gustoso", hanno riferito i veterinari.

La direttrice dello zoo di Mosca, Svetlana Akúlova, in un'intervista rilasciata in precedenza a "Sputnik", ha rivelato che Ding Ding e Ru Yi sarebbero stati pronti per la riproduzione di lì a tre anni, non prima.

Nell'impossibilità di procreare in modo naturale, la Akúlova non esclude l'ipotesi della fecondazione assistita.

La direttrice ha anche osservato che l'arrivo di Ding Ding e Ru Yi a Mosca è stato un evento molto importante per la posizione dello zoo nella associazione nazionale di riferimento, poiché solo le principali strutture del mondo, in grado di garantire elevati standard a livello internazionale, hanno il diritto di prendersi cura dei panda giganti.