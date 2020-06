La Svezia perde milioni al giorno per il crollo del turismo dovuto al COVID-19

L’autonoma strategia della Svezia contro il coronavirus, che ha permesso un diffuso contagio nel Paese nel tentativo di rafforzare l'immunità del gregge, ha portato i turisti delle altre nazioni ad escluderla dai propri piani di viaggio, ora che l'Europa si sta lentamente riaprendo. Ciò sta implicando enormi perdite finanziarie per la Svezia, che solitamente è una meta turistica piuttosto popolare.

Secondo l'organizzazione commerciale ‘Visita’, che si è espressa nel corso di un programma dell'emittente nazionale SVT, l'industria alberghiera svedese starebbe perdendo circa 316 milioni di corone svedesi (oltre 30 milioni di euro) per ogni giorno che passa tra divieti di viaggio e raccomandazioni per astenersi dal visitare la Svezia.

I turisti provenienti da Norvegia, Danimarca, Germania, Finlandia, Paesi Bassi e Stati Uniti rappresentano il 71% dei turisti estivi in ​​Svezia. L'anno scorso, questo gruppo da solo ha registrato un fatturato di 29 miliardi di corone svedesi (2,76 miliardi di euro), inclusi i costi di alloggio, trasporto, ristoranti e shopping.

Oggi, le cinque nazioni europee hanno scoraggiato tutti i loro cittadini dal viaggiare in Svezia per il coronavirus, mentre per i Paesi al di fuori dell'UE i confini sono chiusi.

“La sola Norvegia e Danimarca rappresentano circa la metà delle visite dall'estero. Questo è un disastro, soprattutto per alcune destinazioni estive”, ha dichiarato l'economista capo della Visita Thomas Jakobsson all'emittente nazionale SVT.

Fino ad ora, a giugno, le restrizioni ai viaggi di questi paesi da sole sono costate 8,2 miliardi di corone svedesi (più di 780 milioni di euro). Mentre diversi di questi paesi nel corso dell'ultimo mese hanno riaperto i propri confini, la Svezia rimane un valore anomalo a causa dell'elevata diffusione dell'infezione.

“Il danno è già stato fatto. Possiamo solo sperare nel po’ di estate che ancora resta”, ha detto Thomas Jakobsson, mettendo in dubbio un rapido ritorno alla normalità. "È devastante, il lavoro di una vita va in fumo", ha concluso.

Nel frattempo, la Camera di commercio di Stoccolma ha sostenuto che l'immagine della Svezia sarebbe stata compromessa dal coronavirus, rischiando conseguenze a lungo termine per il paese. Secondo il presidente Andreas Hatzigeorgiou, gli stranieri sarebbero divenuti ‘sospettosi’ nei confronti della Svezia, il che potrebbe ostacolare la sua capacità di attrarre visitatori. La rottura nel flusso di turisti è un altro problema, ha detto alla radio svedese. Nel 2019, il turismo ha portato un totale di 80 miliardi di corone svedesi (oltre 7 miliardi e mezzo di euro) in Svezia nei soli mesi estivi, ha sottolineato.

L'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che la Svezia rimane nell'elenco dei paesi ad alto rischio, poiché la percentuale di test positivi si è stabilizzata a un livello relativamente elevato. Nel frattempo, l'Agenzia svedese per la salute pubblica sta aumentando il numero di test effettuati in conformità con le raccomandazioni dell'OMS.