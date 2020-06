"Non abbandoniamo la nostra gente": ministro Esteri Lavrov continua a riportare russi in patria

Il governo russo ha fatto di tutto per riportare in patria decine di migliaia di turisti rimasti bloccati all'estero mentre la pandemia del coronavirus ha costretto i Paesi a chiudere i loro confini. Almeno 20mila russi sono ancora bloccati in parti remote del globo.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha commentato gli sforzi del governo per rimpatriare i concittadini che sono rimasti bloccati all'estero per le chiusure delle frontiere a seguito della pandemia di Covid.

"Questo potrebbe sembrare altisonante, ma in realtà non abbandoniamo la nostra gente, non è un caso", ha detto Lavrov in un'intervista con RT.

Secondo i dati del governo, circa 160mila cittadini sono tornati in Russia da 43 paesi da metà marzo a inizio aprile, di cui oltre 40mila nella settimana dal 17 marzo al 23 marzo. La Russia continua a organizzare voli di rimpatrio nonostante abbia interrotto tutti i viaggi internazionali da e verso altri Stati ad aprile.

Tutti i turisti "organizzati" (quelli che hanno viaggiato attraverso tour operator e avevano i biglietti di ritorno) sono tornati già ad aprile, ma sono emersi problemi con viaggiatori indipendenti e coloro che vivono permanentemente in un altro Paese e che volevano tornare in patria.

"Ci sono almeno 20.000 persone che non abbiamo ancora riportato indietro, tra le altre ragioni, perché vivono in luoghi di difficile accesso per le compagnie aeree russe", ha affermato il capo diplomatico russo.

Ha detto che sono per lo più bloccati in "Oceania o isole come le Filippine, o in America Latina, o in luoghi esotici situati lontano dalla civiltà".

Lavrov ha sottolineato che il rimpatrio di questi cittadini è un "lavoro delicato", dal momento che il governo deve stabilire il punto di partenza e anche il punto d'ingresso in Russia per organizzare un volo, e quindi garantire che i turisti siano messi in quarantena.

Secondo il ministro degli Esteri, la Russia versa un'indennità giornaliera a tutti i cittadini bloccati all'estero che si sono iscritti al sito Web dei servizi governativi e soddisfano diversi criteri richiesti.

Ci sono diverse migliaia di russi che hanno deciso di rimanere in Thailandia, ad esempio, per la durata della pandemia, e "questo aiuto fornito dal governo russo è una cosa molto importante", ha aggiunto.

Il governo presta anche assistenza ai residenti permanenti di altri paesi con un passaporto russo, che hanno optato per il ritorno dopo l'inizio dell'epidemia.

"Beh, sono persone, ed è la loro decisione, la loro vita, dopo tutto", ha detto Lavrov. “Non chiediamo loro spiegazioni. Uomo o donna ha il diritto di tornare, sono cittadini russi."