Operazione di polizia in corso presso centro commerciale a La Defense di Parigi

Martedì, il dipartimento di polizia ha annunciato su Twitter che era in corso un'operazione nell'area commerciale della parte occidentale di Parigi, senza ulteriori specificazioni sulle cause.

È in corso un'operazione nel centro commerciale "Les Quatre Temps" di Parigi, ha annunciato il dipartimento di polizia su Twitter, come riportato da Reuters.

Il centro commerciale, situato nella zona commerciale La Défense nella parte occidentale di Parigi, è in corso di evacuazione per consentire dei controlli, hanno riferito le autorità di polizia. Altri dettagli sull'operazione non sono stati immediatamente rilasciati.

⚠️ Événement et levée de doute en cours à La Défense. Les services de secours sont sur place. Ne relayez pas de fausses informations. pic.twitter.com/grD3IobkMM — Préfet des Hauts-de-Seine (@Prefet92) June 30, 2020

​Secondo l'account Twitter ufficiale della Prefettura di polizia di Parigi, al pubblico è stato consigliato di evitare l'area e seguire le istruzioni delle autorità poiché i controlli sono ancora in corso.

Les services de Police sont en train de lever le doute sur l'ensemble de la dalle de #LaDefense.@prefpolice conseille aux personnes qui se trouvent sur le secteur de ne pas se déplacer et de se conformer aux consignes des autorités. https://t.co/TvKHNGr0vj — Préfecture de Police (@prefpolice) June 30, 2020

​Secondo un rapporto della rete radio francese RTL, l'operazione fa seguito a una chiamata su un uomo non identificato nell'area che trasportava un'arma "automatica". Questo rapporto non è stato confermato dalla polizia, che ha invitato il pubblico a non fare affidamento su "informazioni false".

Tweet: ATTENZIONE - Il centro commerciale a 4 tempi (La Défense) viene evacuato, un uomo armato è vicino al centro.

🔴 ALERTE - Le centre commercial des 4 temps (La Défense) en cours d'évacuation, un homme armé serait près du centre https://t.co/57KLuBQ2Pk pic.twitter.com/roFQg5Luuq — Stéphane Larue (@larueofficiel) June 30, 2020

Tweet: non sappiamo nulla. La Prefettura di Polizia sta procedendo a una "rimozione di dubbi" a seguito di una "singola chiamata" che segnala la presenza di un uomo armato. Niente di più, niente di meno. Confinamento negli uffici ed evacuazione del centro commerciale.

On n’en sait rien. La préfecture de police procède à une « levée de doute » suite à un « appel unique » signalant la présence d’un homme armé. Rien de plus, rien de moins. Confinement dans les bureaux et évacuation du centre commercial. #laDefense #laDéfense — Bigo (@Bigornette) June 30, 2020

​Secondo quanto riferito, le autorità di trasporto hanno anche chiuso la vicina stazione ferroviaria. Secondo alcuni rapporti e testimoni oculari, alle persone della zona è stato chiesto di alzare le mani.